Po naháňačke zadržali muža, na ktorého bol vydaný európsky zatykač

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves 5. októbra (TASR) – Polícia po piatkovej (4. 10.) večernej naháňačke v Spišskej Novej Vsi zadržala muža, na ktorého bol vydaný európsky zatykač. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, umiestnili ho do cely policajného zaistenia.Policajti chceli vodiča zastaviť pre osvetlenie, ktoré nebolo v súlade s predpismi. Ten však na výstražné znamenia nereagoval a zrýchlil. Policajné hliadky auto unikajúce v spišskonovoveských uliciach prenasledovali a snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami.povedala Ivanová s tým, že z miesta ušiel.Na Baníckej ulici vodičovi skrížila cestu hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky.spresnila.Podľa Ivanovej išlo o 37-ročného miestneho muža, na ktorého vydal súd v českom Chomutove európsky príkaz na zatknutie, a to za zločin krádeže vlámaním.Požitie alkoholu u neho policajti nezistili. Keďže sa po páde počas úteku sťažoval na bolesť v kolene, previezli ho do spišskonovoveskej nemocnice na ošetrenie.dodala.