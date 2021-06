Po násilnom útoku si vo Würzburgu pripomenuli obete, prítomní boli duchovní, politici aj záchranári

V nemeckom meste Würzburg si v nedeľu pripomenuli obete piatkového útoku nožom, ktorý si vyžiadal tri mŕtve ženy a ďalších päť vážne zranených ľudí.

Na smútočnej omši sa zúčastnili príbuzní obetí, würzburský katolícky biskup, regionálny evanjelický biskup, zástupca moslimskej komunity v meste, najvyšší predstaviteľ nemeckej židovskej obce, bavorskí politickí lídri i policajti a záchranári. „Všetci sme postihnutí, pretože sa to mohlo stať každému,“ vyhlásil počas omše katolícky biskup Franz Jung.

Podozrivý Somálčan

Zisťujú motív útoku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.6.2021 (Webnoviny.sk) -Pred neďalekým obchodom, kde sa útok začal, ľudia v nedeľu pokladali kvety. Bavorský premiér Markus Söder na miesto položil veniec, pričom útok popísal ako „jednoducho nepochopiteľný, desivý, nezmyselný“.Z útoku je podozrivý 24-ročný Somálčan, ktorého polícia postrelila do nohy po tom, čo ho obkľúčili ľudia a snažili sa ho zastaviť stoličkami a palicami. V sobotu ho poslali do väzenia, kde čaká na obvinenie.Regionálna kriminálna polícia v nedeľu podľa agentúry dpa uviedla, že predstaviteľov väzenia varovali, že muž by pre seba mohol predstavovať hrozbu.Vyšetrovatelia sa ešte stále pokúšajú zistiť motív útoku. Posudzujú duševné zdravie muža a snažia sa určiť, či nebol zradikalizovaný ako islamský extrémista. Zatiaľ tiež nie je jasné, či úmyselne útočil na ženy.Starosta Würzburgu v nedeľu varoval, že „zločiny jednotlivcov by sa nikdy nemali pripisovať alebo rozširovať na etnické skupiny, náboženstvá alebo národnosti“, a dodal, že nemožno viniť Somálčanov a všeobecne utečencov.Aj Söder varoval pred nenávistnými reakciami na zmienený čin a poukázal, že hoci sa ľudia sťažujú na to, že má podozrivý imigrantský pôvod, v tej istej situácii pomáhali ľudia, ktorí majú tiež imigrantský pôvod.