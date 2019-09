Po nehode na Odeskej ulici v Bratislave sa auto prevrátilo na bok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Auto po zrážke skončilo na boku. Dopravná nehoda sa stala na Odeskej ulici v Bratislave. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Bratislave.priblížilo KR HaZZ. Nehoda je na výjazde z Bratislavy na Odeskej ulici smerom do Mosta pri Bratislave, uvádza Zelená vlna na sociálnej sieti. Blokovaný je jeden pruh. Vodiči by mali rátať so zdržaním.Hasiči poskytovali jednej prítomnej osobe prvú pomoc. Taktiež zabezpečujú vozidlá proti vzniku požiaru, uviedol hasičský zbor. Na mieste zasahujú dva kusy hasičskej techniky a deväť hasičov.