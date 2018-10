Po nehode nákladného auta s migrantmi v Turecku hlásia 22 mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 14. októbra (TASR) - Najmenej 22 migrantov vrátane detí zahynulo podľa aktuálnych údajov pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v nedeľu na západe Turecka. Ďalších 13 osôb utrpelo zranenia a previezli ich do blízkych nemocníc, informovala agentúra AP s odvolaním sa na správu tureckej štátnej tlačovej služby Anadolu.Nákladné auto, v ktorom migranti cestovali z mesta Aydin do pobrežnej provincie Izmir, sa zrútilo z mosta do vodného toku. Zverejnené videozábery zachytávajú zničené vozidlo prevrátené na strechu, okolo ktorého sú roztrúsené osobne veci obetí.Turecké orgány incident vyšetrujú, pričom zatiaľ neoznámili štátnu príslušnosť migrantov. Podľa tureckých médií vodič vyviazol so zraneniami a vo svojej výpovedi uviedol, že nehoda sa stala po tom, ako mu vošlo do cesty iné vozidlo.Turecko v uplynulých rokoch prijalo 3,5 milióna utečencov zo susednej Sýrie. V krajine žijú tiež Afganci a Iračania, ktorí opustili svoje krajiny. Mnohí sa snažia dostať do Európskej únie, keď sa vydávajú najmä po mori z tureckého pobrežia do Grécka, aj keď tento prílev migrantov významne obmedzila dohoda Turecka a EÚ z roku 2016.