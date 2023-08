Po ničivých požiaroch na havajskom ostrove Maui je ešte nezvestných 850 ľudí

Najhoršia pohroma v histórii

Môže to trvať aj roky

21.8.2023 (SITA.sk) - Zhruba 850 ľudí je stále nezvestných po lesných požiaroch, ktoré tento mesiac spustošili americký havajský ostrov Maui.Oznámil to starosta rovnomenného okresu Richard Bissen s tým, že viac ako 1 200 ľudí, ktorých evidovali ako nezvestných sa podarilo nájsť v bezpečí. Zároveň upozornil, že čísla môžu ešte kolísať. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Z istého uhlu pohľadu je počet 850 nezvestných pozitívna správa, keďže to predstavuje pokles z viac ako 2 000 bezprostredne po požiaroch, skonštatoval Bissen.Požiare, ktoré zničili väčšinu historického mesta Lahaina a sú považované za najhoršiu živelnú pohromu v histórii štátu Havaj, majú 114 potvrdených obetí. Podľa Bissena dosiaľ identifikovali 27 z nich a o úmrtiach informovali 11 rodín.Starosta vyzval ľudí, ktorých blízki sú stále medzi nezvestnými, aby poskytli vzorku svojej DNA a pomohli pri pátraní.Odborníci pre BBC uviedli, že nachádzanie a identifikácia obetí môžu trvať mesiace až roky vzhľadom na rozsah deštrukcie a stav mnohých ostatkov, ktoré pravdepodobne v troskách nájdu.V pondelok by mal na Maui priletieť prezident Joe Biden s manželkou Jill a okrem iného by sa mali stretnúť s obeťami požiarov, záchranármi a miestnymi predstaviteľmi.Prezident plánuje v pondelok vymenovať federálneho núdzového úradníka, ktorý bude viesť dlhodobé úsilie o obnovu ostrova, povedal predstaviteľ Bieleho domu americkým médiám.