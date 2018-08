Po odstávke otvoria v pondelok v Banskej Bystrici plaváreň Štiavničky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Banská Bystrica 3. augusta (TASR) – Po letnej odstávke bude krytá plaváreň Štiavničky v Banskej Bystrici od pondelka (6.8.) už opäť v prevádzke.Ako TASR v piatok informoval Dušan Argaláš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva mestskej obchodnej spoločnosti MBB, každá krytá plaváreň potrebuje aspoň raz do roka dlhší časový priestor pre opravy a údržbu, ktoré sa nedajú robiť počas prevádzky. V Banskej Bystrici je to už niekoľko rokov práve počas letných prázdnin, kedy plavecké kluby doprajú svojim trénerom a zverencom voľno pred začiatkom novej sezóny. Navyše, počas leta je k dispozícii plážové kúpalisko.konštatoval Argaláš.Banskobystrická plaváreň má plavecký, relaxačný a detský bazén. Kým detský bazén sa kompletne čistí aj s výmenou vody každý týždeň, relaxačný minimálne štyrikrát za rok, v plaveckom bazéne prebieha výmena vody a komplexné čistenie dna, stien bazéna a odtokových kanálov len raz ročne. Hneď po vypustení vody z bazéna, čo je spravidla do 10 hodín, pracovníci vykonávajú čistenie odtokových kanálov, nevyhnutné opravy podvodných svietidiel, čistenie stien a dna bazénov kyselinou dusičnou.Podľa Argaláša s kvalitou vody súvisia i nevyhnutné úpravy priľahlej bazénovej technológie nachádzajúcej sa v útrobách strojovne. V tomto roku urobili revíziu a servis chlórovne a jej zariadení, vymenili opotrebované ÚV výbojky pre plavecký i relaxačný bazén. Vykonali tiež servis zariadenia na zmäkčovanie vody a celkovú profylaktickú prehliadku riadiaceho systému slúžiaceho pre riadenie a signalizovanie porúch bazénovej technológie.zhrnul Argaláš.Ako dodal, celkový rozsah výdavkov na nutné opravy a údržbu plavárne, mimo pravidelných prevádzkových výdavkov, dosiahol k dnešnému dňu od začiatku roka 2018 čiastku 78.500 eur, z čoho práve hodnota uvedených prác počas letnej zarážky dosiahla sumu 40.000 eur.