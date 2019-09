Po ohlásení protestu na letisku Heathrow zatkli ďalších aktivistov

Ilustračná foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. septembra (TASR) - Dvoch mužov zadržali britskí policajti v piatok ráno v areáli najväčšieho londýnskeho letiska Heathrow, ktorého prevádzku chcú pomocou dronov narušiť klimatickí aktivisti. Informovali o tom televízia BBC a Sky News.Skupina Heathrow Pause avizovala, že od piatkového rána plánuje vypúšťať drony v päťkilometrovej uzavretej zóne okolo tohto letiska, čo by mohlo narušiť stovky letov. V piatok však skupina na sociálnej sieti uviedla, že snahy dostať do vzduchu prvé drony zablokovaloMetropolitná polícia potvrdila, že v areáli letiska zatkli v skorých ranných hodinách pre podozrenie zo spriahnutia s cieľom narušiť verejný poriadok dvoch mužov. Ešte vo štvrtok zadržali s rovnakým odôvodnením policajti v Londýne v súvislosti s plánovaným protestom celkovo sedem osôb - tri ženy a šiestich mužov.V oblasti letiska bolo v piatok ráno vidno početných príslušníkov polície, ktorá vyjadrila presvedčenie, že prípadné narušenie prevádzky bude obmedzené na minimum. Pre okolie letiska vyhlásili až do nedeľňajšieho rána zákaz zhromažďovania, pričom protestujúcich varovali, že v prípade ohrozenia života cestujúcich by im mohli hroziť až doživotné tresty.Skupinu Heathrow Pause tvoria aktivisti, ktorí sa oddelili od širšieho environmentálneho protestného hnutia Extinction Rebellion a stavajú sa proti rozšíreniu letiska Heathrow. Cieľom ohláseného protestu je zastaviť lety a vyvinúť na vládu tlak, aby podnikla dôraznejšie opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov.Samotné letisko Heathrow v piatkovom vyhlásení oznámilo, že jeho prevádzka nebola obmedzená a vzletové a pristávacie dráhy zostávajú otvorené.Letisko tiež uviedlo, že je oddané riešeniu klimatických otázok. Zdôraznilo však, žezamerané na narušenie cestovných plánov tisícov ľudí, ale konštruktívny dialóg a spolupráca.