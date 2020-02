Po páchateľovi, ktorý ohrozil ropnými látkami čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni, stále pátrajú

Páchateľ, ktorý ohrozil čistiareň odpadových vôd (ČOV) v bratislavskej Vrakuni, je stále neznámy. Informovalo o tom dnes Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.

"Jedným z prípadov ktoré evidujú policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II je únik ropných látok cez kanalizačnú sieť do čistiarne odpadových vôd v mestskej časti Vrakuňa. Po páchateľovi tohto skutku policajti stále pátrajú," uvádza polícia.

Trestné oznámenie za ohrozenie ČOV ropnými látkami podala začiatkom februára Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS).

Ropné látky sa podarilo zachytiť včas

Podobný incident sa stal už tretíkrát

19.2.2020 (Webnoviny.sk) -Podľa Bratislavských vodárov vylial neznámy páchateľ koncom januára do kanalizácie veľké množstvo ropných látok, pravdepodobne motorového oleja, ktoré zaznamenali pracovníci BVS.„Ak by sa tieto ropné látky nezachytili už pri príchode do čistiarne odpadových vôd, mohlo by sa stať, že by čistiareň bola odstavená na obdobie približne dvoch týždňov až jedného mesiaca,“ povedal začiatkom februára na tlačovej konferencii riaditeľ BVS Peter Olajoš.Podľa odhadu BVS vylial neznámy páchateľ do kanalizácie niekoľko sudov ropných látok, vodári museli použiť mimoriadne opatrenia."V prípade, ak by tieto látky prenikli až do biologického stupňa čistenia odpadových vôd, hrozilo by vážne poškodenie, až znefunkčnenie celého procesu, a do vôd Malého Dunaja by mohla prúdiť znečistená voda," informovala BVS, ktorá momentálne ropné látky analyzuje."Táto vec sa nám stala za posledných 12 mesiacov už tretíkrát a považujeme to za absolútne hazardovanie s fungovaním životného prostredia, ale aj s tým, že na čistiareň je napojených približne pol milióna občanov," povedal Olajoš na tlačovej konferencii.„S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou vieme povedať, že sa toto znečistenie nachádza mimo územia Bratislavy, ale konkrétnejšie nevieme a spoliehame sa na políciu,“ uzavrel riaditeľ BVS.Polícia vyzýva občanov, aby akékoľvek znečisťovanie životného prostredia nahlásili. "Znečisťovanie životného prostredia môže mať trestnoprávne následky," informuje polícia.