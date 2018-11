Po poklese v 3. štvrťroku sa nemecká ekonomika v závere roka zotaví

Foto: bundesbank Foto: bundesbank

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 19. novembra (TASR) - Po nepriaznivom 3. štvrťroku sa nemecká ekonomika v závere roka opäť zotaví, keďže jednorazové faktory, ktoré ovplyvnili jej vývoj v 3. kvartáli, by už na ňu vplývať nemali. Uviedla to v najnovšej mesačnej správe nemecká centrálna banka.Nemecká ekonomika zaznamenala v 3. štvrťroku medzikvartálny pokles o 0,2 %, prvý pokles za 3,5 roka. Dôvodom bol takmer výhradne nepriaznivý vývoj v automobilovom sektore, ktorý mal problémy prispôsobiť sa novým emisným testom v Európskej únii. Tie vstúpili do platnosti od septembra.uviedla Bundesbank. Negatívom ale podľa banky je vývoj v globálnej ekonomike, pričom najmä priemyselne rozvinuté ekonomiky podľa všetkého strácajú tempo.