Po polemike Le Penová na rozlúčku s exprezidentom Chiracom nepríde

Na archívnej snímke Marine Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 30. septembra (TASR) - Líderka francúzskej krajne pravicovej strany Národné zhromaždenie (RN) Marine Le Penová sa v pondelok nezúčastní na oficiálnej rozlúčke so zosnulým prezidentom Jacquom Chiracom. Ľudia z exprezidentovho okolia si totiž jej prítomnosť neželali, uviedla televízia BFM.Zdroje blízke Le Penovej vysvetlili, že "vzhľadom na to, že si Chiracovci neželajú rešpektovať republikánske zvyklosti", líderka RN sa na rozlúčke so zosnulým v Katedrále sv. Sulpícia v Paríži nezúčastní.V súvislosti s niekoľko dní trvajúcou polemikou okolo političkinej účasti BFM pripomenula, že vo Francúzsku od roku 1989 platí dekrét ohľadom osôb a inštitúcií, ktoré by mali byť pozvané na štátne pohreby. V zozname sú aj poslanci parlamentu, pričom Marine Le Penová je od roku 2017 poslankyňou Národného zhromaždenia za kraj Pas-de-Calais.Chirac sa počas celej svojej politickej kariéry ostro vymedzoval proti krajnej pravici. Prejavilo sa to aj počas predvolebnej kampane pred druhým kolom prezidentských volieb v roku 2002, keď proti Chiracovi stál vtedajší predseda Národného frontu (predchodcu RN) Jean-Marie Le Pen. Chirac odmietol účasť v televíznej debate s Le Penom. Voľby napokon s veľkým náskokom vyhral. BFM uvádza, že Le Pen Chiracovi jeho postoj k spoločnej debate nikdy neodpustil.Chirac zomrel 26. septembra vo veku 86 rokov. Ako prezident Francúzska slúžil dve funkčné obdobia v rokoch 1995-2007. V roku 2005 mu diagnostikovali kardiovaskulárnu chorobu. Zdravotný stav sa mu dramaticky zhoršil v roku 2016 po úmrtí jeho staršej dcéry. Posledné tri roky svojho života sa nezúčastňoval na oficiálnych podujatiach a návštevy prijímal iba zriedka.Na oficiálnu rozlúčku bolo pozvaných 115 VIP hostí, medzi nimi 21 šéfov štátov, 14 bývalí prezidenti, desiati premiéri a 12 bývalých predsedov vlád. Očakáva sa aj účasť troch bývalých francúzskych prezidentov: Francoisa Hollanda, Nicolasa Sarkozyho a Valéryho Giscarda d'Estaing. Obradu v Katedrále sv. Sulpícia bude predsedať Emmanuel Macron.Francúzsko si pamiatku exprezidenta Chiraca uctilo štátnym smútkom, vyhláseným na pondelok, a minútou ticha o 15.00 h SELČ.Po oficiálnych obradoch exprezidenta neskôr v pondelok pochovajú na súkromnom obrade na cintoríne Montparnasse po boku jeho staršej dcéry Laurence, ktorá zomrela v roku 2016.