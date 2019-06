Po polmaratóne v Hamburgu skončilo v nemocnici 57 ľudí

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Hamburg 30. júna (TASR) - Až 57 bežcov z celkovo viac ako 8000 štartujúcich na polmaratóne v Hamburgu previezli pre horúčavy v nedeľu do nemocnice. Na 21 kilometrovej trati bolo pri teplote 35 stupňov Celzia nasadených 18 záchranárskych áut.Víťazom mužského polmaratónu sa stal v čase 1:04:11 h zlatý medailista z OH 2012 Stephen Kiprotich z Ugandy. Druhý do cieľa dobehol Keňan Geoffrey Rono a tretí Etiópčan Haimonet Muluneh. Preteky žien ovládla Nemka Melet Kejatová pred dvojicou z Kene druhou Gladys Jeptepkenyovou a treťou Tabithou Wambuiovou. Informáciu priniesla agentúra DPA.