Po požiari rodinného domu v obci Budimír začala polícia vyšetrovanie ako všeobecné ohrozenie

V utorok 18. októbra po 17.00 hod. prijala polícia oznámenie o požiari rodinného domu v obci Budimír v okrese Košice – okolie. Na miesto oznámenia ihneď vyslal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Policajného zboru PZ Košice policajné hliadky. Požiar polícia vyšetruje ako všeobecné ohrozenie. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová

19.10.2022 (Webnoviny.sk) -V dome sa počas vypuknutia požiaru nachádzali dve osoby, jednu z nich pracovníci RZP so zraneniami previezli do nemocnice, rozsah zranení zatiaľ polícia nemá k dispozícii. Druhá osoba žiadne zranenia neutrpela.Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru likvidovali požiar a príslušníci Policajného zboru okolie miesta požiaru zamedzili vstupu neoprávneným osobám do blízkosti horiaceho objektu. Po uhasení požiaru polícia miesto udalosti zadokumentovala a vykonala obhliadku.Vzhľadom na výšku priamej spôsobenej škody bola urobená obhliadka aj za účasti pracovníkov Požiarno-technického expertízneho ústavu Prezídia HaZZ v spolupráci s expertmi Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru z Košíc a psovoda so služobným psom na vyhľadávanie akcelerátorov horenia.Požiar spôsobil úplné zhorenie rodinného domu a zariadenia a priľahlých budov v hospodárskej časti. Škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na približne 200-tisíc eur. Presná príčina vzniku požiaru je predmetom ďalšieho vyšetrovania.