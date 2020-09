Po požiari ropného tankera neďaleko Srí Lanky je nezvestný jeden člen posádky, ďalší je zranený (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Pri požiari veľkého ropného tankera neďaleko východného pobrežia Srí Lanky sa stratil filipínsky člen posádky a ďalší utrpel zranenia. Oheň sa začal šíriť zo strojovne a postupne sa rozšíril do ďalších častí plavidla MT New Diamond, ktoré prepravuje približne 270-tisíc ton ropy z Kuvajtu do Indie. V čase vypuknutia požiaru sa loď registrovaná v Paname nachádzala asi 70 km od pevniny.Srílanské námorníctvo vyslalo na pomoc štyri lode, ktoré vyzdvihli 19 členov posádky horiacej lode nachádzajúcich sa v záchranných člnoch. Neskôr opustili poškodené plavidlo aj kapitán so zvyšnými dvomi členmi posádky, ktorú dohromady tvorilo 18 občanov Filipín a päť Grékov.