Po požiari v nemeckom Siegburgu obnovia v piatok na trati premávku

Hasiči a policajti stoja neďaleko horiacich domov na železničnej stanici 7. augusta 2018 v nemeckom Siegburgu. Požiar z násypov po oboch stranách železničnej trate Kolín nad Rýnom-Frankfurt nad Mohanom sa v utorok popoludní rozšíril v meste Siegburg na viacero obytných domov v okolí. Rozšíreniu plameňov napomáhal silný vietor v lokalite. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Siegburg 9. augusta (TASR) - Po požiari, ktorý v utorok popoludní vyčíňal pri železničnej trati Kolín nad Rýnom - Frankfurt nad Mohanom, sa v piatok obnoví prevádzka na tejto trase v plnom rozsahu. Po diaľkových vlakoch opäť vypravia aj regionálne spoje.Plamene sa z okolia trate rozšírili aj na viacero objektov v Siegburgu, pričom niekoľko z nich zničili. Navyše poškodili trakčné vedenie a spôsobili aj ďalšie škody na samotnej trati.Desiatky občanov museli hasiči evakuovať do bezpečia, konkrétne do priestorov jednej z miestnych základných škôl, aj tak sa však pri požiari zranilo celkove 32 ľudí.Informovali o tom Západonemecký rozhlas (WDR) i tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na policajné zdroje.Železničná trať, ktorá má v dopravnom systéme spolkovej republiky mimoriadny význam, bola v plnom rozsahu uzavretá.Miestne orgány ešte v utorok nevylučovali, že na svahoch pri trati začalo horieť po iskrení z niektorej z okoloidúcich vlakových súprav, pre čo boli vytvorené "ideálne" podmienky vzhľadom na mimoriadne teploty a sucho v regióne. Rozšíreniu plameňov napomohlo aj veterné počasie v lokalite.Vyšetrovatelia sa však medzičasom nechali počuť, že vzhľadom na rozsah požiaru sa jeho príčinu možno nepodarí stanoviť so 100-percentnou istotou.