Po prepade sa pokles predaja áut v Británii v októbri zmiernil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 5. novembra (TASR) - Počet predaných áut v Británii zaznamenal pokles aj v októbri, rozsah poklesu sa však v porovnaní s vývojom v septembri výrazne spomalil. Uviedlo to britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).V októbri sa v Británii predalo 153.599 áut. To je o 2,9 % menej než v rovnakom mesiaci minulého roka. Pokles o necelé 3 % je však v porovnaní s vývojom v septembri, keď medziročný pokles predstavoval 20,5 %, výrazným zlepšením. Dôvodom prepadu predaja o vyše pätinu v septembri boli problémy automobiliek s prechodom na nové pravidlá v oblasti testovania emisií.Za 10 mesiacov roka predaj v medziročnom porovnaní klesol o vyše 7 %. Za január až október sa v Británii predalo 2,064 milióna áut, čo je o 7,2 % menej. V porovnaní s 9-mesačným medziročným poklesom o 7,5 % to znamená určité zmiernenie poklesu, podľa SMMT je to však len minimálne zlepšenie vývoja.