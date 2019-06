Po prestávke by mal pokračovať proces v kauze vraždy M. Sýkoru

Na archívnej snímke zľava obžalovaný Ľuboš F., obžalovaný Richard B. pred súdnym pojednávaním na Okresnom súde Bratislava I. v kauze vraždy bosa Miroslava Sýkoru. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 26. júna (TASR) - Po viac ako štvormesačnej prestávke by malo pred trojčlenným senátom Okresného súdu (OS) Bratislava I pokračovať v piatok (28. 6.) hlavné pojednávanie v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru z roku 1997.V prípade figuruje ako hlavný obžalovaný Ľuboš F., ktorý bol v minulosti považovaný za šéfa nitrianskeho podsvetia, Marek L., Richard B., prezývaný Kofola, a Milan M. V kauze sa malo naposledy pojednávať 26. marca. Proces však predseda senátu odročil z dôvodu písomného ospravedlnenia obžalovaného Mareka L. Ten bol hospitalizovaný.Na piatkový proces by mali eskortovať Ľuboša F., ktorý je aktuálne obvinený z inej trestnej činnosti, a ako svedka aj Juraja Ondrejčáka (odsúdeného bosa skupiny Piťovcov, alias Piťa). Ako svedok by mal dokonca vypovedať exriaditeľ SIS Ivan Lexa. Bývalý riaditeľ SIS sa naposledy v marci ospravedlnil a na proces neprišiel. V marci sa ospravedlnilo viacero ďalších svedkov. Tí svedkovia, ktorí sa riadne neospravedlnili, budú v piatok predvedení políciou.Naposledy sa v prípade vraždy starej viac ako 22 rokov riadne pojednávalo v polovici novembra minulého roku. Vtedy vypovedali vysokopostavení členovia skupiny, už právoplatne odsúdený Martin Bihári a za viacero mafiánskych vrážd na doživotie právoplatne odsúdený Róbert Lališ, alias Kýbel. Kýbel sa stal po smrti Sýkoru šéfom skupiny.Sýkoru mali podľa prokurátora obžalovaní zavraždiť vo februári 1997 na parkovisku hotela Holiday Inn na Bajkalskej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby prišiel Sýkora k hotelu na vozidle Audi A 100 spolu s ochrankárom. Keď vystúpili z auta, ochrankára zasiahli do chrbta streľbou zo samopalu. Samotného Sýkoru najprv zasiahli troma ranami do nohy, po čom spadol na zem. Sýkora sa však snažil brániť svojou zbraňou. Útočníci ho vzápätí dorazili streľbou zo samopalu, pričom mu podľa obžaloby výstrelmi spôsobili 13 poranení hlavy a hrudníka.Hlavný obžalovaný, Ľuboš F., bol považovaný v minulosti nielen za bosa podsvetia v Nitre, ale aj za posledného slovenského bosa starej gardy žijúceho na slobode. Ľuboš F. v minulosti stál v rozličných kauzách pred viacerými súdmi, a to pred Okresným súdom v Nitre, Krajským súdom v Nitre, Špecializovaným trestným súdom v Pezinku - pracovisko Banská Bystrica, Najvyšším súdom SR, Okresným súdom Bratislava II a Krajským súdom v Bratislave.Aktuálne je Ľuboš F. väzobne stíhaný za lúpež, ktorej sa mal spoločne s ďalšími dvoma osobami dopustiť koncom minulého roka.ikr mia