Po presune štátnych pozemkov v Národnom parku Slovenský raj pod ochranárov sa podľa predbežných odhadov zníži ťažba dreva

Po presune štátnych pozemkov v Národnom parku (NP) Slovenský raj pod ochranárov sa podľa predbežných odhadov zníži ročná ťažba dreva v území zhruba o dve tretiny. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil v reakcii na reformu národných parkov, ktorú v utorok (14. 12.) schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.





Podľa neho sa zároveň pristúpi k ťažbe výlučne prírode blízkym spôsobom a rozdiel pocítia i návštevníci. „Ťažba sa zameria na to, aby sa čo najviac lesy priblížili pôvodnému stavu, teda sústredí sa do mladších porastov. Naším zámerom je, aby mali naše lesy prirodzenejšie zastúpenie drevín a čo najdiferencovanejšiu štruktúru,“ objasnil Dražil. Podľa neho je predpoklad, že sa zvýši aj podiel bezzásahovej zóny A v národnom parku.„Sme radi, že novela zákona o ochrane prírody prešla, myslíme si, že je to zásadná a prelomová vec a prinesie progres v ochrane prírody. Slovenský raj má zonáciu, a tak všetky štátne pozemky v celom národnom parku prejdú pod našu správu. Náš región je zžitý s myšlienkou, že to takto bude, či sú to obce, neštátni vlastníci lesov, podnikatelia a ďalší. Chápem to ako prirodzený vývoj našich národných parkov a priblížime sa tak európskym štandardom,“ skonštatoval Dražil.Dodal, že už pri zonácii NP Slovenský raj v roku 2015 viedli korektnú diskusiu a napokon sa pristúpilo ku kompromisnej dohode. Podľa neho sa to podarilo vďaka dlhoročnej spolupráci a neustálej komunikácii s partnermi. „Osobne po terajších zmenách neočakávam nejaké problémy, zlúčime sa s kolegami zo štátnych lesov a začneme pracovať,“ zdôraznil.Poslanci NR SR v utorok večer schválili reformu národných parkov. Správa štátnych pozemkov v národných parkoch sa má presunúť pod rezort životného prostredia. Od 1. apríla 2022 sa tak správa štátnych pozemkov presunie na samostatné správy národných parkov na území Tatranského národného parku, Pieninského národného parku a NP Slovenský raj. K tomuto dátumu prechádza pod ostatné národné parky správa štátnych pozemkov len v štvrtom a piatom stupni ochrany. Prechod správy území v treťom a nižšom stupni ochrany vo vlastníctve štátu je podmienený zonáciou.