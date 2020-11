Po príchode do Litvy sa musia Slováci preukázať negatívnym testom alebo absolvovať 10-dňovú karanténu

Rezort diplomacie

Povinná karanténa

5.11.2020 (Webnoviny.sk) - Litva rozdeľuje z pohľadu výskytu ochorenia COVID-19 jednotlivé krajiny podľa spoločných európskych pravidiel.Pre krajiny z červenej a šedej kategórie platí povinnosť absolvovať desaťdňovú karanténu alebo preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, ktorý nie je starší ako 48 hodín pred prekročením hranice alebo vykonaným v Litve, pričom do doby doručenia výsledkov musí osoba zostať v karanténe.Tieto obmedzenia sa vzťahujú aj na príchod do krajiny zo Slovenska. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Rezort diplomacie ďalej priblížil, že karanténu nemusí absolvovať osoba, ktorá má lekárske potvrdenie, že za posledné tri mesiace prekonala COVID-19.Po príchode do Litvy autom je povinné sa do 12 hodín od príchodu zaregistrovať prostredníctvom vyplnenia formulára na stránke Národného centra verejného zdravia.„Pri použití leteckej alebo námornej dopravy alebo pri ceste autobusom či vlakom je potrebné sa na rovnakom mieste zaregistrovať vopred a preukázať sa už pri nástupe do dopravného prostriedku potvrdením o registrácii vo forme zaslaného QR kódu alebo vytlačením papierového potvrdenia, že sa osoba zaregistrovala,“ upozorňuje MZVEZ SR.V prípade, že osoba bola v kontakte s pozitívne testovaným človekom, je povinná absolvovať 14-dňovú karanténu. Doba karantény začína plynúť posledným dňom kontaktu s pozitívnou osobou.„Karanténu možno skrátiť negatívnym výsledkom testu, ktorý nebude urobený skôr ako na desiaty deň karantény,“ dodáva ministerstvo.Schengenské hraničné priechody sú otvorené a kontroly náhodné. Hraničné kontroly sa vykonávajú iba na medzinárodných letiskách a v morskom prístave v meste Klaipeda. Vonkajšia hranica EÚ (do Ruska a Bieloruska) funguje v obmedzenom režime.