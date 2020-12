Po príchode do Talianska musia ísť cestujúci do karantény, počas sviatkov bude v krajine lockdown

Počas sviatkov má krajina lockdown

V Taliansku aj naďalej platí núdzový stav

22.12.2020 (Webnoviny.sk) - Od 21. decembra do 6. januára 2021 platí pre osoby cestujúce zo zahraničia do Talianska, vrátane krajín Európskej únie, a teda aj Slovenskej republiky, povinná 14-dňová karanténa.Nevzťahuje sa na výnimky so zdravotným dohľadom príslušného zdravotníckeho strediska. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Po príchode platí povinnosť registrácie na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia. Počas sviatkov platí v Taliansku celkový lockdown, prerušený iba na niekoľko dní medzi sviatkami.Od 21. decembra do 6. januára 2021 platí zákaz pohybu medzi regiónmi. Výnimkou je niekoľko dní 28., 29., 30. decembra a 4. januára 2021, kedy platia pravidlá oranžovej zóny, avšak platí zákaz pohybu aj mimo obec pobytu.Výnimku majú malé obce do 5-tisíc obyvateľov, z ktorých je možné vycestovať do okolia 30 km, avšak nie do hlavných miest provincií, umožnený je návrat do miesta bydliska a z nevyhnutných dôvodov, akými sú práca, zdravotné dôvody a naliehavá urgentná situácia.Prísnejší zákaz platí 24., 25., 26., 27. a 31. decembra a 1.,2.,3.,5. a 6. januára 2021, vtedy platia pravidlá červenej zóny.Rezort diplomacie pripomína, že v Taliansku naďalej platí núdzový stav predĺžený do 31. januára 2021. Platí povinnosť dodržiavať sociálnu vzdialenosť od iných osôb minimálne jeden meter, nosiť rúško všade, aj na otvorených verejných priestranstvách, pri nedodržaní hrozí pokuta od 400 do tisíc eur.V reštauráciách a obchodoch je zákazník povinný na požiadanie poskytnúť svoje osobné údaje, a to meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo.