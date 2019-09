Po protestnom pochode v centre Hongkongu znova vypuklo násilie

Situácia v Hongkongu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 15. septembra (TASR) - Poriadková polícia v Hongkongu použila v nedeľu slzotvorný plyn a vodné delá na rozohnanie protestujúcich, ktorí na jej príslušníkov hádzali kamene a zápalné fľaše. Násilie vypuklo pred vládnym komplexom po tom, ako tisíce protivládnych demonštrantov napriek policajnému zákazu pochodovali centrom mesta. Informovali o tom agentúry AFP a AP.V úvode nedeľňajších protestov sa stovky ľudí zhromaždili pred britským konzulátom, kde mávali britskými vlajkami, spievali hymnu Spojeného kráľovstva "God Save the Queen" a kričali "Spojené kráľovstvo, zachráň Hongkong".Demonštranti, ktorých transparenty hlásali, že princípjezopakovali výzvy, aby niekdajšia koloniálna mocnosť Hongkongu zaistila autonómiu mesta, potvrdenú dohodami uzavretými pri jeho odovzdaní Číne v roku 1997.Podobné demonštrácie za medzinárodnú podporu protestujúcim v Hongkongu sa konali pred britským konzulátom 1. septembra a pred konzulátom USA minulý víkend.Polícia zamietla žiadosť Občianskeho frontu pre ľudské práva (CHRF), organizátora súčasných protestov, o nedeľňajší pochod v centrálnej obchodnej štvrti na ostrove Hongkong, prodemokratických aktivistov to však neodradilo.Davprotestujúcich v čiernom oblečení s maskami pochodoval asi dva kilometre ulicami centra, čo viedlo k narušeniu dopravy a zatvoreniu mnohých obchodov.Protestujúci pálili čínske vlajky a strhávali plagáty gratulujúce čínskej vládnucej komunistickej strane, ktorá 1. októbra oslávi 70. výročie nástupu k moci. Objavili sa aj prípady rozbíjania okien a bezpečnostných kamier pri východoch z metra.Stovky protestujúcich sa neskôr zamerali na komplex vládnych úradov, pred ktorými cez policajné bariéry hádzali tehly či zápalné fľaše. Polícia reagovala záplavou slzotvorného plynu a nasadili aj vodné delá. Neskoro popoludní miestneho času sa jej príslušníci dostávali tiež do zrážok s menšími skupinami radikálnych protestujúcich.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Lamová jeho oficiálne stiahnutie oznámila v stredu 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj jej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.