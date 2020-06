Po rokoch je najväčšie bratislavské ihrisko opäť v rukách mesta, teraz prejde rekonštrukciou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavský Ružinov chce zrevitalizovať detské ihrisko na Sedmokráskovej ulici. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mestskej časti Martin Chren . " Detské ihrisko na Sedmokráskovej ulici patrí k najväčším nielen v Ružinove, ale v celom meste. Zároveň je však jedným z najviac zanedbaných," uviedol Chren a dodal, že dôvodom je to, že až donedávna pozemky pod ihriskom patrili Ministerstvu hospodárstva SR (MH SR) , ktoré nemalo žiaden dôvod sa o ne starať."Našim plánom je kompletne toto unikátne ihrisko zrevitalizovať tak, aby sa stalo jedným z najkrajších a bezpečných miest pre naše ružinovské deti všetkých vekových kategórií," dodal Chren.Starosta Ružinova uviedol, že veľkú časť svojej práce venuje riešeniu pozemkových problémov, ktoré sú dôvodom mnohých chátrajúcich lokalít v mestskej časti. "Práve minulý rok sa mi podarilo po desiatkach rokov úspešne dohodnúť zámenu pozemkov s MH SR, ktorú nakoniec schválilo mestské zastupiteľstvo a vďaka ktorej sa aj toto ihrisko dostalo konečne do rúk Bratislavy," podotkol Chren a dodal, že kúpou pozemku sa eliminovalo riziko, že by sa k nemu dostal súkromný developer."V týchto dňoch sa chystáme pustiť do projektov obnovy detského ihriska tak, aby tu vznikla čo najlepšia kombinácia moderných, pekných a trvanlivých herných prvkov, športovísk a doplnenej zelene. A ako prvý krok sme sa stretli s obyvateľmi sídliska, aby nám povedali, aké majú predstavy, čo by tu chceli a čo je pre nich naopak neprijateľné," uzavrel Chren.