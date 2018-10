Po roku 1918 sa premenúvalo, Liptovský Mikuláš mal byť Masarykov

Udalosti roku 1918 sa podľa historických záznamov odohrávali v celom budúcom Československu relatívne podobne - ľudia v mestách s nadšením privítali vznik republiky, no mnohí ani presne nevedeli, o čo ide. Rozumeli len, že sa rúca systém pôvodného Rakúsko-Uhorska, k čomu sa pridala eufória z konca vojny. Krátko po tom, čo vznikli slovenské zastupiteľstvá sa na Liptove začalo hromadne premenúvať. Týkalo sa to najmä miestnych ulíc, no snahy o zmenu názvu zastihli aj vtedajší Liptovský Svätý Mikuláš, ktorý sa mal po novom nazývať Masarykov. Na snímke Námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši 8. októbra 2018. Foto: TASR - Miroslava Siváková Foto: TASR - Miroslava Siváková

