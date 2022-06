Po rozvode by nedokázala vyžiť každá tretia žena a každý piaty muž

Obete týrania sa často boja opustiť násilného partnera pre peniaze. Po rozvode by totiž nedokázalo vyžiť 34 percent žien a takmer 19 percent mužov.

Vyplýva to z prieskumu 365.bank, ktorý bol realizovaný agentúrou 2muse na reprezentatívnej vzorke 605 respondentov vo veku od 18 do 75 rokov od 7. do 10. júna.