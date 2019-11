Po rusky hovoriaci hakeri sa zameriavajú na banky mimo Ruska a SNŠ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 29. novembra (TASR) - Veľké po rusky hovoriace skupiny hakerov takmer prestali útočiť na ruské banky a zameriavajú sa teraz na finančné organizácie v zahraničí. Podľa spravodajského portálu Meduza.io sa o tom píše vo výročnej správe spoločnosti Group-IB, ktorá sa špecializuje na problematiku počítačovej bezpečnosti.Podľa Group-IB celosvetovo pôsobí päť veľkých formácií, ktoré sa špecializujú na počítačové útoky na finančné inštitúcie.Ide o severokórejskú skupinu Lazarus, kenskú skupinu SilentCards, ako aj združenia Cobalt, Silence a MoneyTaker, ktoré patria k ruskojazyčným.V správe Group-IB sa uvádza, že do roku 2018 sa tieto po rusky hovoriace skupiny zameriavali na banky v Rusku a v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov.Neskôr sa však tento trend zásadne zmenil a teraz sa sústreďujú v prvom rade na banky a organizácie mimo Ruska.V správe sa konštatuje, že od druhého polroku 2018 do konca prvého polroku 2019 spáchali Cobalt a Silence len po jednom potvrdenom úspešnom počítačovom útoku na ruské banky.Skupina Silence za rovnaké obdobie podnikla sedem útokov na banky Indii, Kostarike, Bangladéši, Bulharsku, Čile a Ghane. Dva z týchto útokov - v Bangladéši a Kostarike - boli úspešné. Skupina Cobalt za rovnaký čas úspešne atakovala najmenej dve banky, a to v Bulharsku a v Gruzínsku.Pri jednom útoku na počítačový systém banky hakeri získavajú v priemere 31 miliónov rubľov (približne 440.000 eur).