Po sčítaní 95 % hlasov má Modrá a Biela 33 kresiel, Likud 32

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv 18. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho centristický súper Benny Ganc sa zrejme ocitli v slepej uličke, pretože ani jeden nebude mať ľahkú cestu k zostaveniu vlády. Po sčítaní 95 percent hlasov odovzdaných v utorkových parlamentných voľbách o tom informovali televízia Rešet 13 a ďalšie izraelské médiá.Podľa odhadu centristická strana Modrá a biela, vedená bývalým náčelníkom generálneho štábu Gancom, získa 33 zo 120 kresiel v parlamente (Knesetu) a Netanjahuova strana Likud 32. Na percentá však Modrá a biela vedie pred Likudom len jemne. Budúcim izraelským premiérom sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane ten kandidát, ktorý dokáže vytvoriť s nejakými stranami koalíciu tak, aby mala v parlamente 61 kresiel, teda väčšinu.Ani jeden z lídrov však nemá teraz jasnú podporu väčšiny: stredoľavý blok, ktorý by mohol stáť za Gancom, má 56 kresiel; pravicový a náboženský blok, ktorý by mohol podporiť Netanjahua, má takisto 56 kresiel, ako vyplýva zo zatiaľ známych výsledkov.Avigdor Lieberman, líder pravicovej strany Jisrael bejtejnu (Izrael náš domov), je vnímaný ako možný jazýček na váhach pri skladaní vlády. Lieberman nepatrí do žiadneho z oboch blokov a nie je jasné, ktorého kandidáta odporučí izraelskému prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi ako premiéra. Práve Rivlin rozhodne, koho poverí zostavovaním kabinetu, píše tlačová agentúra DPA.Zoskupenie Spoločný zoznam, vytvorené z arabských strán v Izraeli, bude zrejme treťou najväčšou politickou silou v parlamente. Izraelskí Arabi neboli ešte nikdy súčasťou vlády, ale už aj v minulosti sa rozhodli pre taktiku podporovať zvonku menšinovú vládu.Netanjahu po stretnutí s pravicovými a náboženskými stranami vo svojom bloku v stredu večer povedal:vyhlásil Netanjahu a dodal, že druhá možnosť sa nesmie stať skutočnosťou.Netanjahu zdôraznil, že urobí všetko, aby zabránil vznikuvlády, ktorú podporujúLíder Spoločného zoznamu Ajman Awda pre izraelský Armádny rozhlas povedal, že za premiéra bude odporúčať Ganca.vysvetlil.Ďalší člen Spoločného zoznamu však pre rozhlasovú stanicu uviedol, že je proti odporučeniu Ganca. Po posledných voľbách arabské strany neodporučili žiadneho kandidáta.Strany Modrá a biela, ako aj Jisrael Bejtejnu sa už vyjadrili za vznik vlády národnej jednoty (veľkej koalície), ktorú by tvoril spolu s nimi aj Netanjahuov Likud. Lieberman v stredu zopakoval, že nebude sedieť v žiadnej inej vláde, len v "širokej liberálnej vláde národnej jednoty", ktorá pozostáva zo spomínaných troch strán.Modrá a biela tiež vyhlásila, že bude iba v takej vláde s Likudom, ktorú nebude viesť Netanjahu. Tomu totiž hrozí obžaloba z korupcie, pripomenula agentúra DPA.Nová vláda podľa očakávania vznikne do konca októbra.