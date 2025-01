Po siedmy raz si pripomíname Svetový deň Braillovho písma, základný nástroj gramotnosti a nezávislosti

Základný nástroj gramotnosti

4.1.2025 (SITA.sk) - V sobotu si po siedmy raz pripomíname Svetový deň Braillovho písma. Ako uviedla Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) tento deň vyhlásila Organizácia spojených národov V deň narodenia Luisa Brailla pripomína po celom svete dôležitosť a význam písma pre nevidiacich a slabozrakých ľudí.„Od roku 2019 je 4. január oslavou významu a vplyvu Braillovho písma v živote nevidiacich a slabozrakých ľudí. Brail je revolučným systémom čítania a písania, ktorý už dve storočia posilňuje postavenie nevidiacich a slabozrakých ľudí,“ uvádza SKN.Pripomenula tiež, že tento hmatový systém vynašiel Louis Braille ako 15-ročný a ide o základný nástroj gramotnosti, nezávislosti i sociálneho začlenenia.Knižnica doplnila, že od svojho oficiálneho uznania v roku 2019 je Svetový deň Braillovho písma aj výzvou na zlepšenie prístupu k zdrojom, technológiám a vzdelávaniu v písme pre nevidiacich a slabozrakých.„Je to brána k nezávislosti a spojeniu. Umožňuje deťom učiť sa, dospelým sebavedomo sa pohybovať v prostredí a komunitám prijímať inkluzívnosť,“ vyzdvihla význam Braillovho písma prezidentka Svetovej únie nevidiacich Martine Abel-Williamson.„Vo Svetový deň Braillovho písma oslavujeme jeho vplyv a obnovujeme svoj záväzok zabezpečiť, aby mal každý nevidiaci alebo slabozraký človek prístup k tomuto neoceniteľnému zdroju informácií,“ dodala.SKN uvádza, že ako slovenská autorita pre Braillovo písmo sa stotožňuje so stanoviskom Svetovej únie nevidiacich, ktorá označila brail za kľúč ku vzdelaniu a gramotnosti. Knižnica ale tiež zdôraznila, že zveľaďovanie brailu presahuje rámec gramotnosti.„Aj na Slovensku pociťujeme kritickú potrebu inkluzívneho dizajnu v zastavanom prostredí a mestách. Prístupné mestské priestory, dopravné systémy a verejné zariadenia sú nevyhnutné na to, aby sa nevidiaci a slabozrakí ľudia mohli plne zapojiť do spoločnosti,“ konštatuje.Dodáva, že Svetová únia nevidiacich zdôraznila potrebu sprístupniť tieto priestory, čím sa podporuje realizácia základných práv, medzi nimi slobody pohybu a prístupu k vzdelávaniu, zamestnaniu či kultúrnym aktivitám.„Aj v tomto významnom roku 200. výročia vzniku Braillovho písma budeme s úctou tlmočiť odkaz Louisa Brailla zviditeľňovaním písma pre nevidiacich,“ avizuje SKN, Braillovo písmo má podľa nej svoje nezastupiteľné miesto aj v 21. storočí.„Jeho prítomnosťou v materiáloch, vo fyzickom aj v digitálnom prostredí zabezpečí plnohodnotné využívanie všetkých zmyslov na prijímanie informácií,“ dopĺňa knižnica, vyjadrujúc presvedčenie, že toto písmo je pilierom vzdelávania aj uplatnenia nevidiacich a slabozrakých v spoločnosti.