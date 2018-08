Po Slovensku začala riešiť stáčanie odometrov aj Česká republika

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 27. augusta (TASR) - V riešení problematiky stáčania odometrov je Slovensko pred Českou republikou a aj pred väčšinou štátov Európskej únie. Prijatím nového zákona o cestnej premávke a vytvorením centrálneho registra prevádzkových záznamov sa pripojilo k lídrom boja proti stáčaniu odometrov Belgicku a Holandsku.Česká republika v tejto oblasti zásadne zaostáva. Iba pred niekoľkými dňami Senát ČR prijal novelu zákona, ktorá postavila stáčanie odometrov mimo zákon.uviedla generálna riaditeľka medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO Karolína Topolová.Európsky parlament ešte v máji tohto roka prijal uznesenie, ktoré obsahuje odporúčania pre Európsku komisiu vo veci stáčania odometrov. Žiada v ňom Európsku komisiu o prijatie legislatívy, ktorá uloží štátom povinnosť prijímať právne, technické a tiež prevádzkové prekážky, ktoré obmedzia stáčanie. Má poskytnúť rámec pre tvorbu mechanizmov zberu údajov a umožniť ich medzinárodnú výmenu, teda štáty by mali rovnako ako Slovensko vytvoriť národné databázy pre zber údajov a tie by sa mali následne prepojiť. V tomto sa Európsky parlament zhoduje s viacerými odborníkmi. Bez celoeurópskej databázy, ktorá by ideálne zahŕňala údaje o nájazde vozidiel po celú dobu ich životného cyklu, nebude tento problém vyriešený.Podľa Topolovej predpokladom fungujúcej európskej databázy by však malo byť vytvorenie systému evidencie stavu odometrov od výrobcov, servisov, poisťovní a ďalších subjektov, ako je tomu aj na Slovensku, vo všetkých členských štátoch.Je podľa nej škoda, že sa aspoň základy tohto systému nepodarilo dostať už do spomínanej novely zákona v Českej republike. Pozitívne dôsledky prepojenia databáz na Slovensku dokladajú informácie z Technickej služby kontroly originality. Podľa nich sa podarilo za prvý polrok znížiť počet manipulácií pri dovozoch z Holandska o 31,34 %. Slovenský systém ODO-PASS si už teraz vymieňa dáta s Holandskom a Belgickom.