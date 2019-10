Po streľbe v Halle polícia prehľadala byt, v ktorom údajne žil útočník

Dve osoby zahynuli v stredu pri streľbe blízko synagógy vo východonemeckom meste Halle. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Halle 10. októbra (TASR) - Nemecká polícia prehľadala byt v obci Benndorf, ktorá leží približne 40 kilometrov od mesta Halle, kde útočník motivovaný zrejme svojimi krajne pravicovými a antisemitskými názormi v stredu pred synagógou a pri neďalekom stánku s kebabom zastrelil dve osoby. Informovala o tom vo štvrtok rozhlasová stanica MDR s tým, že útočník žil v spomínanej obci so svojou matkou.Ako pripomenula agentúra DPA, ešte v stredu polícia prehľadala niekoľko domov vo štvrti Wiedersdorf v meste Landsberg, kde bolo takisto počuť výstrely. Páchateľ Stephan Balliet (27) podľa nepotvrdených mediálnych správ ušiel autom z Halle do Landsbergu, kde sa vyhrážkami zmocnil auta. Neskôr došlo k dopravnej nehode a polícia ho zadržala.K útoku došlo počas židovského sviatku Jom kipur. Synagógu v Halle vo štvrtok navštívi nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, uviedla jeho kancelária.Video z útoku, ktoré natočil samotný páchateľ a streamoval ho online, bolo podľa agentúry AFP dostupné na internete aj vo štvrtok, a to napriek snahe technologických spoločností obmedzovať šírenie príspevkov s násilným obsahom.Video s dĺžkou 35 minút bolo síce medzičasom odstránené z platformy Twitch, kde ho páchateľ pôvodne vysielal naživo, avšak naďalej je možné si ho pozrieť na viacerých portáloch s násilným a sexuálnym obsahom. Agentúra AFP uvádza napríklad webové stránky BitChute či 4chan.