Po štvrtkovej búrke v Tatrách evidujú už takmer 140 zranených

Záchranári prenášajú z helikoptéry do sanitky prvých ľudí zranených počas búrky s bleskami 22. augusta 2019 v poľskom Zakopanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 23. augusta (TASR) - Takmer 140 ľudí utrpelo zranenia pri búrke s bleskami, ktorá prekvapila vo štvrtok turistov v Západných Tatrách. Na poľskej strane si blesky vyžiadali štyroch mŕtvych vrátane dvoch detí, na slovenskej strane zahynul český turista.O aktualizovanom počte zranených informovala v piatok poľská agentúra PAP. Zranených previezli do nemocníc v mestách Zakopané, Nowy Targ, Limanowa, Myšlenice, Sucha Beskidzka a Krakov. Blesky zasiahli západotatranský masív Giewont a ďalšie miesta.Na záchrannej operácii koordinovanej poľskou Tatranskou dobrovoľníckou záchrannou službou (TOPR) sa podieľalo päť helikoptér, 13 sanitiek a takmer 80 hasičov.Poľský premiér Mateusz Morawiecki navštívil Zakopané, kde vyjadril sústrasť príbuzným obetí a poďakoval sa všetkým, ktorí sa zapojili do záchrannej akcie.Záchranári plánujú aj v piatok vyraziť do terénu a zistiť, či v horách ešte niekto neuviazol.Jeden český turista po zásahu bleskom zomrel aj na slovenskej strane Západných Tatier, píše na svojej stránke Český rozhlas. Zranené sú ďalšie dve osoby, z toho jedna ťažko a druhá ľahko. Pre TASR to ešte vo štvrtok uviedol riaditeľ slovenskej Horskej záchrannej služby Jozef Janiga.