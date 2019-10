Po štvrtkových híringoch môže Kadri Simsonová čakať ďalšie kolo otázok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 4. októbra (TASR) - Vo štvrtok mali poslanci Európskeho parlamentu (EP) na programe už štvrté kolo vypočúvaní dezignovaných eurokomisárov. Na híringy sa dostavilo šesť kandidátov, z ktorých - podľa prvých ohlasov - dodatočné písomné otázky môže očakávať najmä nominantka Estónska Kadri Simsonová.Prví boli na rade taliansky eurokomisár Paolo Gentiloni, zodpovedný za hospodársku politiku, a Kadri Simsonová poverená riadením sektoru energetiky.Gentiloni zdôraznil, že hospodársky rast a transformácia ekonomík nesmú byť v rozpore s environmentálnymi a sociálnymi prioritami. Chce zaistiť zníženie verejného dlhu, povzbudiť finančné zdroje na investovanie a plánuje prepracovať daňový rámec na úrovni EÚ. Poslanci sa zaujímali o jeho zámery týkajúce sa Paktu stability a rastu a chceli uistenie, že bude žiadať dodržiavanie pravidiel. Ďalší ho vyzvali, aby Európska komisia (EK) dôraznejšie bojovala proti daňovým únikom a daňovým rajom.Simsonová vyjadrila presvedčenie, že energetika má zohrávať hlavnú úlohu pri plnení cieľovktorú chce predstaviť EK. Zaviazala sa tiež prehodnotiť právne predpisy EÚ v oblasti energetiky s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.Počas výsluchu čelila širokému spektru otázok poslancov, ktorí sa jej pýtali na financovanie reformy energetického mixu EÚ, čo je spôsob ako dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy, ale aj na energetickú bezpečnosť, dodávky plynu, veterné elektrárne na mori, výskum, jadrovú energiu či zachytávanie a skladovanie uhlíka.Slovenský europoslanec Robert Hajšel (Smer-SD) skonštatoval, že Simsonová zrejme bude musieť zaslať dodatočné písomne odpovede, keďže viacerí poslanci nepovažovali jej reakcie za uspokojivé.uviedol.Ocenil však, že sa zaviazala k boju proti energetickej chudobe a že popri dôraze na prechod na obnoviteľné zdroje energie uznala kľúčovú úlohu plynu v energetickom mixe, ako aj v znižovaní skleníkových plynov s tým, že väčší význam bude nadobúdať bioplyn, biometán a vodík.upozornil Hajšel.Poobedňajšie dvojkolo vypočúvaní sa zameralo na vízie litovského komisára Virginijusa Sinkevičiusa, zodpovedného za životné prostredie a oceány a rakúskeho nominanta Johannesa Hahna, ktorý by mal riadiť rozpočet a administratívu EÚ.Sinkevičius vymenoval svoje tri priority v oblasti životného prostredia, ktorými sú: biodiverzita, obehové hospodárstvo a nulové znečistenie. Vyslovil sa za celosvetové úsilie dosiahnuť ekvivalent parížskej dohody o klíme v oblasti biodiverzity, navrhol rozšírenie politík obehového hospodárstva na nové odvetvia - textilný a potravinársky priemysel či informačné a komunikačné technológie. V rámci boja proti znečisťovaniu životného prostredia sa chce zameriavať na problémy spojené s nebezpečnými chemikáliami, látkami narušujúcimi endokrinný systém, ako aj na odtok živín, liečiv a mikroplastov do vody.Slovenský europoslanec Michal Wiezik (SPOLU-OD) po jeho výsluchu uviedol, že Sinkevičius patrí síce medzi mladú generáciu politikov, ale dokázal, že to nemusí znamenať nedostatok skúseností a kompetentnosti. Ocenil jeho hlavné ciele, ako aj dôraz, ktorý kladie na dôležitosť udržateľnosti využívania zdrojov morí a oceánov.opísal situáciu Wiezik.Hahn pri otázkach rozpočtu zdôraznil, žea priznal, že jeho prvou hlavnou výzvou budú rokovania o budúcom viacročnom finančnom rámci, kde chce umožniť čo najrýchlejšiu dohodu medzi inštitúciami EÚ s cieľom zabrániť škodlivým oneskoreniam pri začatí nových programov na obdobie 2021-2027.Vypočúvanie gréckeho nominanta Margaritisa Schinasa (ochrana európskeho spôsobu života) a chorvátskej kandidátky Dubravky Šuicovej (demokracia a demografia) sa skončilo v neskorých večerných hodinách.Koordinátori politických skupín z výborov, ktoré vypočúvali eurokomisárov, musia do 24 hodín vyhodnotiť pripravenosť vypočúvaných a podať o tom správu Konferencii predsedov výborov EP.