Po takmer dvoch týždňoch zomrela dôchodkyňa, ktorú zrazilo cúvajúce auto. Polícia prípad ďalej vyšetruje (foto)

10.4.2024 (SITA.sk) - Polícia vo Zvolene vyšetruje dopravnú nehodu , pri ktorej cúvajúce auto zrazilo 70-ročnú chodkyňu. Nehoda sa stala koncom marca za obchodným domom Prior vo Zvolene. Ako na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia , žena v nedeľu 7. apríla na adrese svojho bydliska zomrela.Polícia v tejto veci vedie trestné stíhanie pre usmrtenie a prípad ďalej vyšetruje. Za účelom vykonania znaleckého posudku boli do vyšetrovania pribratí aj znalci z odboru zdravotníctva.Podľa predbežných zistení vodič pri cúvaní pravou zadnou časťou auta narazil do chodkyne, pričom po nej prešiel zadným kolesom.„Následne sa s autom pohol vpred a prešiel po nej ešte raz,“ popísala nehodu polícia s tým, že ženu následne previezli do nemocnice.