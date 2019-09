Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 6. septembra (TASR) - Po treťom kole oddlžovania nemocníc pôjde veriteľom 95 miliónov eur. Dotklo sa 26 nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ho spustilo v júni tohto roka. Rovnako ako v predchádzajúcich etapách sa oddlžovanie realizovalo aj formou fixného diskontu, aj elektronickou aukciou.uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Na otázku, či MZ SR plánuje aj ďalšie kolo, reagovala s tým, že sa nateraz zaoberá tretím kolom.Výzvu zapojiť sa do tretieho kola oddlžovania zverejnilo MZ SR na svojom webe. Rezort vtedy avizoval, že proces tretej etapy oddlžovania bude realizovaný rovnako ako proces prvej a druhej etapy v elektronickom aukčnom systéme (EAS).Veritelia sa do procesu mohli zapojiť, len ak splnili určité podmienky. Spraviť tak mohli v prípade neuhradených pohľadávok voči nemocnici zapojenej do procesu oddlžovania po lehote splatnosti za obdobie do 31. decembra 2018.V prvej etape, ktorá sa skončila v júli 2018, bola oddlžovaná suma 339 miliónov eur. Objem peňazí zahŕňal tak veriteľov nemocníc, ako aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby. Do procesu oddlžovania sa zapojilo 29 nemocníc a Národná transfúzna službazdôraznila hovorkyňa rezortu zdravotníctva.V druhej etape oddlženia je výsledná suma oddlžených pohľadávok z fixného diskontu vyššia ako 402.000 eur a suma oddlžených pohľadávok z elektronickej aukcie predstavuje viac ako 54,7 milióna eur. Všetky dohody sú rovnako zverejnené v centrálnom registri zmlúv.Analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR ešte v júni v stanovisku k štátnemu záverečnému účtu za rok 2018 upozornili aj na riziká spojené s oddlžovaním nemocníc. Významné riziko z hľadiska verejných financií vidí NKÚ osobitne vo vývoji záväzkov univerzitných a fakultných nemocníc. Medziročne vzrástli záväzky na úrovni istiny z 834 miliónov eur na 880 miliónov eur ku koncu roka 2018. Tento negatívny stav je podľa kontrolórov okrem iného dôsledkom toho, že koncepcia oddlžovania zdravotníckych zariadení nerieši základné príčiny vedúce k narastaniu nedoplatkov nemocníc.