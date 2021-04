Po troch rokoch pocítil Cavendish chuť víťazstva. Lefevere mu veril, aj keď si jeho súperi ťukali na čelo

Hrdosť a šťastie

Prepojenie stále funguje

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Keď vlani Patrick Lefevere oznámil angažovanie Marka Cavendisha do tímu Deceuninck - Quick Step, mnohí jeho súperi si s ironickým výrazom ťukali na čelo. Kedysi najlepší svetový šprintér bol v ostatných rokoch už len tieňom samého seba a po nepredĺžení kontraktu v tíme Bahrain McLaren vlani v jeseni so slzami v očiach zvažoval koniec kariéry.Do hry však prišiel cyklistický mág Lefevere a rozhodol sa dať 35-ročnému rodákovi z Ostrova Man ešte jednu šancu. A 30-násobný víťaz etáp na Tour de France takpovediac vstal z mŕtvych.Minulý týždeň na klasických pretekoch v Belgicku Scheldeprijs skončil tretí a tento týždeň sa už po troch rokoch a dvoch mesiacoch dočkal aj etapového víťazstva.Na pretekoch Okolo Turecka ovládol druhú etapu (v prvej bol štvrtý) a priebežne sa posunul na čelo celkovej klasifikácie aj bodovacej súťaže."Som hrdý a šťastný. Keď si spomeniem na to, aký bol zronený minulý rok po pretekoch Gent-Wevelgem (skončil tam na 74. mieste - pozn.), veľmi ma to zabolelo. Nechcel som si predstaviť, že toto môže byť koniec veľkého Marka Cavendisha. Po skončení sezóny po pretekoch Brugge - De Panne sa objavil v mojej kancelárii a dohodli sme sa. Povedal som mu, že nemám pre neho peniaze navyše, ale nejako to urobíme," skonštatoval Lefevere na špecializovanom webe Cyclingnews.To nejako znamenalo využitie pomoci zakladateľa značky bicyklov Specialized Mika Sinyarda. Dlhoročný podporovateľ tímu Deceuninck - Quick Step je zároveň aj veľký fanúšik Cavendisha.Pred desiatimi rokmi vtedajší Britov tím HTC Highroad jazdil práve na bicykloch tejto značky a aj teraz podal Cavendishovi pomocnú ruku."Prišli sme na riešenie. Mike Sinyard mi povedal, že ak by sme dostali Marka do tímu, pomohol by mi vyplatiť bonusy v prípade jeho víťazstiev. Mike bude mať teraz o niečo menej peňazí, ale obaja sme to urobili veľmi radi," v dobrej nálade uviedol Lefevere.Cavendish sa vrátil do elitného belgického tímu po šiestich rokoch, predtým tam pôsobil v sezónach 2013 - 2015. Až 45 zo svojich 147 triumfov v profikariére dosiahol práve v drese tímu známeho pod názvami Etixx - Quick Step, Omega Pharma - Quick Step či aktuálne Deceuninck - Quick Step."Keď som ho videl v decembri vysadnúť na bicykel so zmluvou vo vrecku, vyzeral ako dieťa na svojej prvej jazde. Rozpovedal mi svoj príbeh o všetkých problémoch, ktorými si prešiel. Presvedčil som sa s o tom, že s Markom máme aj po rokoch medzi sebou emocionálne prepojenie. Veril som, že sa ešte vráti, hoci možno nie až úplne na výslnie. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, aký som teraz šťastný. Mám rád ľudí, ktorí vedia pútavo rozprávať, ale ešte radšej cyklistov, ktorí nechajú za seba hovoriť pedále bicykla. To je tá najlepšia odpoveď pre všetkých, ktorí neveria," dodal Lefevere.