Po útoku nožom na lekára v Offenburgu vyšli do ulíc stovky ľudí

Na snímke forenzní experti pracujú pri ordinácii v meste Offenburg na juhozápadne Nemecka, kde muž dobodal lekára a jeho asistentku vo štvrtok 16. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Offenburg 19. augusta (TASR) - Zo smrtiaceho útoku nožom na lekára, ku ktorému došlo vo štvrtok v nemeckom meste Offenburg, sa musia vyvodiť dôsledky. Podľa agentúry DPA to povedal prezident lekárskej komory spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko Ulrich Clever.V Offenburgu vyšli v sobotu na protest proti útoku na zdravotníka do ulíc stovky ľudí, napísal nemecký denník Die Welt.Páchateľom útoku nožom, ku ktorému došlo v jednej ordinácii v Offenburgu, mal byť 26-ročný Somálčan. Ten prišiel do ordinácie bez objednania a okamžite zaútočil, uviedli nemecké médiá. Lekár svojim zraneniam na mieste podľahol. Útočník dobodal aj jeho asistentku, ktorú previezli do nemocnice s ťažkými zraneniami. Páchateľ následne z miesta ušiel, polícii sa ho však zhruba po hodine podarilo vypátrať a zadržať. Motív činu doposiaľ nebol známy a v prípade prebieha vyšetrovanie.povedal Clever pre sobotné vydanie novín Badische Zeitung.Podľa jedného prieskumu spolkovej asociácie lekárov zažilo vlani v Nemecku násilie v ordináciách 325 lekárov.