Po útoku v Londýne preveria predčasne prepustených teroristov

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. decembra (TASR) - Britské úrady preveria vyše 70 ľudí odsúdených za teroristické trestné činy, ktorí boli predčasne prepustení z väzenia. V reakcii na piatkový útok nožom v Londýne, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia a ďalší traja utrpeli vážne zranenia, to v nedeľu oznámil britský premiér Boris Johnson.Páchateľom útoku v okolí mosta London Bridge bol 28-ročný Usman Khan, ktorý si v minulosti odpykal väzenský trest za teroristickú trestnú činnosť a vlani v decembri ho predčasne prepustili. Policajti ho zastrelili bezprostredne po piatkovom útoku.Britský premiér v tejto súvislosti už prisľúbil opatrenia, ktoré by znemožnili predčasné prepúšťanie osôb odsúdených za terorizmus." vyhlásil v nedeľu Johnson. Ak by sa postupovalo podľa tohto pravidla, k piatkovému útoku by nedošlo, zdôraznil.Podľa Johnsona bolo v posledných rokoch predčasne prepustených z britských väzení okolo 74 osôb odsúdených za teroristickú trestnú činnosť. Úrady po piatkovom útoku podnikajú kroky na posilnenie ich monitorovania.," povedal Johnson v rozhovore pre BBC. Ďalšie podrobnosti však neposkytol.K útoku v Londýne došlo necelé dva týždne pred predčasnými parlamentnými voľbami v Británii, ktoré sa majú konať 12. decembra. Páchateľ útoku bol podľa správ britských médií monitorovaný za pomoci elektronického náramku.