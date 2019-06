Po útoku žralokov na Bahamách zomrela mladá Kalifornčanka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 27. júna (TASR) - Smrteľné zranenia utrpela 21-ročná Kalifornčanka po tom, čo ju pri pobreží Bahám napadol húf žralokov. Ide o prvý útok týchto zvierat so smrteľnými následkami na Bahamách za viac ako desať rokov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.K útoku došlo v stredu približne o 14.00 h miestneho času, keď sa Jordan Lindsayová z kalifornského mesta Torrance spolu s rodičmi a ďalšími príbuznými pri pobreží ostrovčeka Rose Island potápala so šnorchlom.Podľa policajného komisára Paula Rolla na ňu zaútočili tri žraloky. Niektorí z príbuzných obete ich spozorovali a pokúsili sa ju varovať. Tá ich však nepočula a žraloky ju napadli, pričom ju dohrýzli na horných a dolných končatinách a sedacom svale. Žena mala tiež oddelenú pravú ruku od tela. Bezprostredne po útoku ju previezli do nemocnice, kde však svojim zraneniam podľahla.K doposiaľ poslednému podobnému útoku na Bahamách so smrteľnými následkami došlo v roku 2008, keď zraneniam spôsobeným žralokom belavým podľahol 49-ročný rakúsky právnik.