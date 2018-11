Po utorkovom prepade pokračujú ceny ropy v poklese

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 14. novembra (TASR) - Ceny ropy klesli v utorok (13.11.) o 7 % a v poklese pokračujú aj v stredu. Cena ropy WTI sa priblížila k 55 USD a cena Brentu sa blíži k hranici 65 USD za barel (159 litrov). Na trhy naďalej negatívne pôsobí kombinácia rastúcich zásob ropy vo svete a očakávaní poklesu dopytu v budúcom období.Pod rastúce zásoby sa do veľkej miery podpisujú Spojené štáty, ktoré neustále zvyšujú produkciu. Ako uviedlo americké ministerstvo energetiky, v decembri sa očakáva ďalšie zvýšenie ťažby, pričom produkcia zo siedmich najväčších bridlicových ložísk by mala dosiahnuť nový rekord, 7,94 milióna barelov denne.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 8.11 h SEČ 65,22 USD (57,92 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 25 centov. Cena WTI s decembrovým kontraktom klesla o 37 centov na 55,32 USD/barel.(1 EUR = 1,1261 USD)