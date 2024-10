Po voľbách ste išli proti nám ako krvilační bastardi, tak sa spamätajte. Fico vyzval médiá, aby nepísali nezmysly (video)

Žiadna vládna kríza nie je

Niektoré médiá len vymýšľajú

8.10.2024 (SITA.sk) - Spôsob, akým médiá informujú o vláde, je neúctivý a hanebný. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) na utorkovej tlačovej besede. Ako uviedol, médiá podľa neho vytvárajú obraz, že toto je vláda „debilov a idiotov, ktorí nevedia, čo majú robiť“.Predseda vlády preto požiadal médiá, aby rešpektovali ich prácu, nepísali nezmysly a neklamali. „Prejavte úctu k tomu, čo vláda robí, lebo viete, že to nemáme ľahké, najmä z pohľadu stavu verejných financií,“ zdôraznil premiér, ktorý osobitne spomenul médiá, ktoré už v minulosti nazval nepriateľskými, ako Denník N, Aktuality či denník SME.Súčasne predseda vlády opätovne upozornil na to, že žiadna vládna kríza nie je.„Skúste rozlišovať medzi rozdielnymi názormi, na ktoré majú predstavitelia vládnej koalície právo, pretože tu sú tri politické subjekty. Je normálne, že prinášame na stôl aj témy, ktoré nás niekedy rozdeľujú. Ale toto odlišujte od fungovania vlády. Povedzte mi, čo na vláde neprešlo a čo neprešlo v parlamente. Ukážte mi nejaký dôležitý návrh, ktorý by Národná rada SR neschválila. To len potvrdzuje, že koalícia a vláda fungujú,“ doplnil premiér a pokračoval, že novinári nevedia prehltnúť, že prehrali voľby a vyzval ich, aby sa prestali hrať na politikov.„Ste médiá, nie politici a musíte rešpektovať demokratické výsledky parlamentných volieb,“ dodal Fico s tým, že niektoré médiá len vymýšľajú, čo si na nich nájdu.„Veď sa spamätajte. Za každú cenu chcete len zle. Preto je taká atmosféra. Prečo mi strelili do brucha? No a sme tam! Tak sa spamätajte!“ vyhlásil Fico s tým, že je zvedavý, ako sa budú novinári tváriť, keď vyjdu na povrch nové informácie v súvislosti s atentátom.„Akonáhle prišli výsledky parlamentných volieb, išli ste proti nám ako krvilační bastardi. A robíte to od rána do večera,“ povedal premiér a súčasne upozornil na právo na opravu a odpoveď. Ako ďalej zdôraznil, nikde v EÚ nie je taký mediálny bordel ako na Slovensku.