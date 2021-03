Po zásahu NAKA obvinili z korupcie šesť osôb, medzi zadržanými by mal byť aj primátor Sečoviec

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.3.2021 (Webnoviny.sk) - Po zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s krycím názvom Feudál obvinili z korupcie pri prideľovaní štátnych bytov šesť osôb. Počas protikorupčnej akcie zadržali jednu osobu. Informovala o tom Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti.Korupcia súvisela s prideľovaním mestských bytov a tiež so zákazkami pre mesto Sečovce. Išlo o dlhodobo rozpracovanú akciu. Vyšetrovateľ NAKA na základe zadokumentovaných dôkazov obvinil v tomto prípade šesť osôb. Dve zo zločinu prijímania úplatku a štyri z prečinu podplácania, uviedla polícia. Ako ďalej dodala v súčasnosti sa vykonávajú neodkladné procesné úkony, ak to situácia dovolí, viac informácií poskytnú neskôr.Ako vo štvrtok informoval Denník N zadržanou osobou by mal byť primátor Sečoviec Jozef G., ktorý podľa vyšetrovateľov prijímal úplatky za prideľovanie mestských bytov.