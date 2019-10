Po zemetrasení na Filipínach hlásia jedno úmrtie a desiatky zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 16. októbra (TASR) - Najmenej jeden človek zahynul a niekoľko desiatok utrpelo zranenia pri silnom zemetrasení, ktoré zasiahlo v stredu južné Filipíny. Tlačová agentúra AP to uviedla s odvolaním sa na miestne médiá.Televízna sieť ABS-CBN informovala, že v meste Datu Paglas v provincii Maguindanao prišlo o život dievča, na ktoré spadla v dome stena. V meste Tulunan v provincii Cotabato zase padajúce úlomky betónovej steny zranili dvoch obyvateľov. Ten istý zdroj predtým informoval aj o zranení staršieho muža padajúcim predmetom v jednom z nákupných centier.V provincii Davao del Sur utrpelo zranenia vyše 20 dedinčanov, ktorých takisto zasiahli padajúce predmety. Predstavitelia mesta Magsaysay uviedli, že poškodených bolo mnoho domov, pričom v niektorých prípadoch ide o "totálne" škody. Predstaviteľ oblastného úradu civilnej ochrany informoval o rozsiahlom poškodení školy v meste Digos, nie je však známe, že by niekto zostal uväznený v troskách.Zemetrasenie zaznamenané o 19.37 h miestneho času (13.37 h SELČ) dosiahlo podľa údajov americkej geologickej služby USGS magnitúdu 6,4. Otrasy vznikli v hĺbke 14 kilometrov a ich epicentrum sa nachádzalo približne osem kilometrov od mesta Columbio v provincii Sultan Kudarat na ostrove Mindanao.V zasiahnutej oblasti neskôr pocítili aj ďalšie "pomerne silné" záchvevy. Vznik vĺn cunami nehrozil, keďže zemetrasenie nastalo vo vnútrozemí.Úrady odporučili obyvateľom, ktorí hromadne opúšťali svoje príbytky, aby sa pred návratom ubezpečili, že nie sú poškodené. V niektorých prípadoch je to však zložité vzhľadom na výpadky v dodávkach elektriny. Miestni predstavitelia tiež nariadili ponechať školy v zasiahnutom regióne vo štvrtok zatvorené, aby bolo možné budovy skontrolovať.V danom regióne sa nachádza aj Davao, domovské mesto filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho, ktorý sa však v čase stredajšieho zemetrasenia zdržiaval v hlavnom meste Manila.Filipíny často sužujú zemetrasenia vzhľadom na ich polohu v tzv. Ohnivom kruhu, ktorý je zónou silnej seizmickej a vulkanickej činnosti, obkolesujúcou Tichý oceán. V roku 1990 otrasy s magnitúdou 7,7 usmrtili na severe tejto krajiny takmer 2000 ľudí.