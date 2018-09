Po zemetraseniach a cunami v Indonézii hlásia mŕtvych a zranených

Na snímke muži odnášajú telo jednej z obetí zemetrasenia a vlny cunami. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jakarta 29. septembra (TASR) - Najmenej 48 mŕtvych a viac než 350 zranených evidujú úrady na indonézskom ostrove Sulawesi, ktorý zasiahli v piatok silné zemetrasenia a vlny cunami. Agentúry DPA a AP o tom informovali v sobotu s odvolaním sa na oficiálne zdroje.Predpokladá sa, že počet obetí na životoch bude stúpať, upozornil na tlačovej konferencii hovorca indonézskeho úradu civilnej ochrany Sutopo Purwo Nugroho. Uvedená bilancia podľa neho vychádza z len údajov zo štyroch nemocníc v Palu, hlavnom meste provincie Stredné Sulawesi. Mnoho ďalších obetí piatkových zemetrasení a cunami tak zatiaľ nebolo do nej zarátaných.Indonézsky prezident Joko Widodo oznámil, že ministra pre oblasť bezpečnosti poveril koordinovaním vládnej odozvy na túto katastrofu. Náčelníka armády zase vyzval na zapojenie vojska do pátracích, záchranných a evakuačných prác v potrebnom rozsahu.Vlny cunami po jednom z piatkových zemetrasení, ktorého magnitúda dosiahla hodnotu 7,5, napáchali škody v mestách Palu a Donggala, ako aj vo viacerých osadách v strednej časti Sulawesi.V Palu sa zrútil veľký most cez rieku, zatiaľ čo mohutná vlna strhla so sebou viacero domov a spôsobila rozsiahle škody na miestnom nákupnom stredisku i mešite. Mnohí obyvatelia podľahli panike. Výpadky v energetických a telekomunikačných sieťach spôsobujú ťažkosti pri pátracích a záchranných prácach.Hovorca OSN Stéphane Dujarric medzitým oznámil, že predstavitelia svetovej organizácie sú v kontakte s indonézskymi úradmi, pričom sú pripravení poskytnúť im podporu v požadovanom rozsahu.Americká geologická služba USGS informovala, že zemetrasenie s magnitúdou 7,5 zaznamenali v hĺbke desiatich kilometrov, pričom jeho epicentrum bolo zhruba 56 kilometrov od mesta Donggala v strednej časti Sulawesi. Po tomto zemetrasení indonézske úrady vydali varovanie pred vlnami cunami, ktoré sa týkalo obyvateľov provincií v strednej i západnej časti ostrova. Tú istú oblasť predtým postihlo aj zemetrasenie s magnitúdou 6,1.