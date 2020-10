Po zločincoch idú ako po údenom, zadržanie sudcov bolo pre Matoviča príjemným čítaním

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič OĽaNO ) po rokovaní vlády povedal, že plnia to, čo ľuďom sľúbili pred voľbami. Reagoval tak na stredajšie zadržanie sudcov. Dodal, že to bolo pre neho počas rokovania vlády príjemné čítanie, keď mu prichádzali na mobil upozornenia o zatknutí sudcov.„Sľúbili sme ľuďom, že zákon bude platiť pre každého rovnako, že prokurátori a policajti budú mať rozviazané ruky a budú môcť ísť po zločincoch a zločine ako po ‚údenom'. Napĺňame to, čo sme sľúbili pred voľbami,” doplnil predseda vlády.NAKA v stredu podľa medializovaných informácií zadržala právnika Zoroslava Kollára, bývalú podpredsedníčku najvyššieho súdu SR Jarmilu Urbancovú, bývalú podpredsedníčku Okresného súdu Bratislava I Katarínu Bartalskú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I Otíliu Doláková a tiež sudcu Najvyššieho súdu Jozefa Kolcuna. Zadržaných previezli na expozitúru NAKA do Nitry, kde vykonávajú procesné úkony.