Po zmene vlády Sloboda zvierat zlepšenie ochrany zvierat zatiaľ nezaregistrovala

Nádej na zlepšenie

Finančná podpora

Zamietavá odpoveď

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2021 - Sloboda zvierat zatiaľ zlepšenie ochrany zvierat po zmene vládnej garnitúry nevidí. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla kampaňová koordinátorka organizácie Silvia Čaňová. Nová vláda podľa nej napriek pandemickej situácii mohla urobiť viac.„Chápeme, že korona nás úplne pohltila, ale v susednom Česku aj napriek vážnej situácii v novembri v rámci novely zákona o ochrane zvierat prijali zákaz klietkových chovov nosníc či zákaz divo žijúcich zvierat v cirkusoch. Takže je to aj otázka priorít,“ povedala Čaňová.Finančná podpora útulkov a karanténnych staníc aj legislatívna ochrana zvierat sa podľa nej musí na Slovensku zlepšiť. Sloboda zvierat videla nádej na zlepšenie vo finančných prostriedkoch, ktoré Slovensko získa z fondu obnovy Európskej únie (EÚ).Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) uviedlo, že plánuje využiť približne 2,4 miliardy eur na oblasti, ktoré boli dlhodobo zanedbávané.Organizácia preto poslala MPRV SR list, v ktorom požiadala o finančnú podporu troch kľúčových oblastí. Prvou bol kastračný program, ktorý by výrazne znížil počet túlavých a nechcených psov či mačiek a odbremenil by tak neúnosnú situáciu v útulkoch.Druhou bola finančná podpora existujúcich útulkov a karanténnych staníc a podpora budovania nových. Treťou oblasťou bola podpora prestavby klietkových chovov sliepok na bezklietkové.„Na náš list ministrovi Mičovskému sme však dostali zamietavú odpoveď. Žiadali sme pritom naozaj o zlomok zo sumy, ktorú má MPRV SR z fondu obnovy k dispozícii. Takáto šanca sa už opakovať nebude,“ dodala Čaňová.Sloboda zvierat je nezisková organizácia založená v roku 1992. Jej hlavnou činnosťou je ochrana zvierat. Venuje sa aj osvetovej činnosti, výchove a príprave kampaní a legislatívnych zmien. Sídli v Bratislave a okrem hlavného bratislavského útulku prevádzkuje 27 regionálnych centier.