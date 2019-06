Po znovuotvorení hraníc vo Venezuele prúdia do Kolumbie tisíce ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cucuta 9. júna (TASR) - Tisíce ľudí v sobotu prekročili venezuelsko-kolumbijskú hranicu, aby si v Kolumbii nakúpili potraviny a lieky po tom, ako venezuelský prezident Nicolás Maduro opäť otvoril hranicu medzi krajinami, ktorá bola zatvorená od februára. Informovala o tom spravodajská agentúra AP.Dlhé rady Venezuelčanov čakali na dvoch medzinárodných mostoch v blízkosti kolumbijského pohraničného mesta Cucuta, aby im kolumbijskými úradníci skontrolovali doklady. Niektorí z nich niesli na rukách deti. Dav pomáhali kontrolovať venezuelskí pohraničníci.Maduro nariadil čiastočne zatvoriť hranicu s Kolumbiou vo februári. Dôvodom bola snaha opozičného lídra Juana Guaidóa, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta, priniesť do Venezuely humanitárnu pomoc, ktorú vláda USA letecky dopravila do Kolumbie. Maduro v tom však videl zámienku pre vojenskú intervenciu.Oznámenie Madura prišlo niekoľko hodín po tom, čo OSN konštatovala, že len od novembra 2018 viac ako milión ľudí odišlo z Venezuely, ktorá sa zmieta v ťažkej ekonomickej a politickej kríze. Za posledné roky opustili krajinu vyše štyri milióny ľudí. Najviac ich je v Kolumbii, a to približne 1,3 milióna. V Peru sa usadilo 768 000 Venezuelčanov, vyplýva z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).Venezuela v máji znovu otvorila svoju pozemnú hranicu s Brazíliou a námornú hranicu s ostrovom Aruba (zámorské autonómne územie Holandska) v Karibskom mori.