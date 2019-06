Po zostrelení amerického dronu viaceré lety presmerovali mimo Irán

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. júna (TASR) - Najnovšia eskalácia napätia medzi USA a Iránom zasiahla aj do aktivít leteckých spoločností. Viaceré aerolínie začali presmerovávať lety, aby sa ich stroje vyhli Iránom kontrolovanému vzdušnému priestoru nad Ománskym zálivom a Hormuzským prielivom.Americký Federálny úrad pre leteckú dopravu (FAA) vydal vo štvrtok (20. 6.) americkým aerolíniám nariadenie, aby sa vyhli rizikovej oblasti. Urobil tak krátko potom, ako Teherán informoval o zostrelení amerického dronu, čo vyvolalo obavy o bezpečnosť komerčných lietadiel.uviedol FAA, pričom dodal, že zákaz letov amerických lietadiel zostane v platnosti dovtedy, dokiaľ FAA nerozhodne inak.Okrem amerických spoločností však lety presmerovali aj iné aerolínie. Takýto krok urobili napríklad Malaysia Airlines, austrálska Qantas Airways, Singapore Airlines, nemecká Lufthansa, British Airways aj Air France-KLM. Hovorca Lufthansy povedal, že lietadlá spoločnosti sa od incidentu vyhýbajú oblasti nad Hormuzským prielivom a v piatok Lufthansa bezletovú zónu ešte rozšírila, podrobnosti však neuviedol. Spoločnosť však zatiaľ stále lieta do hlavného mesta Teherán.Opatrnosť úradov a leteckých spoločností vzrástla potom, ako bolo 17. júla 2014 nad východnou Ukrajinou, kde prebiehali boje medzi ukrajinskou armádou a proruskými separatistami, zostrelené lietadlo aerolínií Malaysia Airlines z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Na palube vtedy zahynulo 298 ľudí. Súčasný zákaz FAA platí len pre americké aerolínie a spoločností z iných krajín sa netýka, mnohé firmy však na upozornenia reagujú. Od havárie letu MH17 malajzijskej spoločnosti nad Ukrajinou sa veľmi často spoliehajú na informácie z USA, Británie, Francúzska či Nemecka.