Po zrušení ÚŠP sa podáva menej obžalôb, upozorňuje bývalý špeciálny prokurátor Lipšic

6.3.2025 (SITA.sk) - Za prvé dva mesiace tohto roku bolo na Špecializovaný trestný súd podaných len päť obžalôb. Na sociálnej sieti na to upozornil prokurátor Generálnej prokuratúry SR a bývalý šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Daniel Lipšic Ako ďalej uviedol, jednu obžalobu v rozsiahlej daňovej trestnej veci podával on sám a ďalšiu obžalobu podal prokurátor Ondrej Repa , tiež z bývalého ÚŠP . Krajské prokuratúry tým pádom podali na ŠTS za prvé dva mesiace roku 2025 spolu tri obžaloby.„Počas môjho pôsobenia na Úrade špeciálnej prokuratúry sme mesačne podávali v priemere viac ako 10 obžalôb, z ktorých veľká časť boli rozsiahle skupinové trestné veci. Naše obžaloby pritom mali na súdoch 93-percentnú až 94-percentnú úspešnosť," zdôraznil Lipšic.Pripomenul pritom, že predstavitelia vlády, ako aj generálnej prokuratúry verejnosť uisťovali, že zrušenie ÚŠP aj novela Trestného zákona nebudú mať negatívny vplyv na stíhania najzávažnejšej trestnej činnosti.„Z dôvodu zrušenia Národnej kriminálnej agentúry a núteného odchodu desiatok najlepších vyšetrovateľov a operatívcov z Policajného zboru je vyšetrovanie trestnej činnosti prakticky v rozklade. Závažnejšie formy korupcie alebo ekonomickej trestnej činnosti sa dnes nestíhajú. Rozklad polície mal však zásadný vplyv aj na pokles stíhania najzávažnejších foriem násilnej či drogovej trestnej činnosti," vyhlásil Lipšic.Bývalý špeciálny prokurátor v tejto súvislosti predpokladá, že všetci predstavitelia orgánov činných v trestnom konaní o spomenutých skutočnostiach veľmi dobre vedia.„Z dôvodu ich mlčania považujem za potrebné, aby verejnosť dostávala aspoň čriepky informácií do celkovej mozaiky. Mozaiky rezignácie štátu na stíhanie najzávažnejšej trestnej činnosti," dodal Lipšic.