Po zrútení janovského mosta uzatvorili most v Benevente

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 17. augusta (TASR) – Juhotalianske mesto Benevento zastavilo v piatok premávku na jednom zo svojich mostov, pretože ho projektoval ten istý muž, ktorý navrhol nedávno zrútený most v Janove.Podľa starostu Clementeho Mastellu preventívne opatrenie spôsobí problémy s dopravnými zápchami, ale preňho a jeho administratívu je na prvom mieste bezpečnosť obyvateľov Beneventa a ďalších ľudí.Dodal, že most sa neotvorí skôr, kým sa technická komisia zložená z univerzitných expertov a odborníkov diaľničnej spoločnosti definitívne nevyjadrí k jeho spoľahlivosti.Most postavený v 50. rokoch 20. storočia je dielom Riccarda Morandiho, ktorý projektoval mnohé mosty v Taliansku aj v zahraničí. Jeho práca sa začala dôkladne skúmať po tom, ako sa v utorok zrútil ním projektovaný most v Janove, pričom podľa predbežnej bilancie prišlo o život 38 ľudí.Aj iné talianske mestá prisľúbili kontrolu Morandiho mostov. Stoja vo Florencii, Ríme, sicílskom Agrigente a iných mestách.Zrútený most v Janove bol v čase svojho dokončenia v roku 1967 všeobecne považovaný za odvážny architektonický čin, avšak časom si začal vyžadovať neustálu údržbu. Talianska prokuratúra svoje vyšetrovanie sústreďuje na možné konštrukčné chyby alebo neadekvátnu údržbu. Experti tvrdia, že katastrofa poukazuje na náročnosť udržiavania akéhokoľvek starnúceho mosta.