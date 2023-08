Pobaltské štáty a Bulharsko sa pripojili k deklarácii o podpore Ukrajiny

Bezpečnostné záruky

Cieľ je Ukrajine poskytnúť pomoc

17.8.2023 (SITA.sk) - Predsedovia vlád Estónska, Litvy a Lotyšska vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú, že sa pripájajú k deklarácii G7 o podpore Ukrajiny. Referuje o tom spravodajský web CNN.„Pevne veríme, že iba členstvo v NATO poskytne Ukrajine bezpečnostné záruky. S týmto vedomím sa pripájame k deklarácii G7 o podpore Ukrajiny. V rámci tohto multilaterálneho rámca budeme s Ukrajinou spolupracovať na vytvorení bezpečnostných záväzkov a opatrení, ktoré by Ukrajine pomohli čo najskôr vyhrať túto vojnu,“ uvádza sa vo vyhlásení.Deň pred pobaltskými štátmi sa k deklarácii pripojilo aj Bulharsko, desaťročia politický spojenec Ruska.Deklaráciu prijali minulý mesiac na summite NATO v litovskom Vilniuse. Jej cieľom je poskytnúť Ukrajine trvalú politickú, vojenskú, finančnú a ekonomickú pomoc prostredníctvom bilaterálnych dohôd a pomôcť brať Rusko na zodpovednosť.Skupinu G7 tvoria Japonsko, Francúzsko, Kanada, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty a Taliansko. V rokoch 1997 - 2014 sa táto skupina označovala ako G8, keďže do nej patrilo aj Rusko. To však už v súčasnosti nepatrí medzi najvyspelejšie ekonomiky sveta.