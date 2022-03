Poberali ste pandemický rodičovský príspevok? Pri vypĺňaní daňového priznania si dajte pozor na jednu vec

Musia byť splnené stanovené podmienky

27.3.2022 (Webnoviny.sk) - Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na manžela, či manželku. Platí to najmä v prípadoch, ak daňovník počas roka poberal tzv. pandemický rodičovský príspevok. Za toto obdobie totiž nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela, či manželku. V tlačovej správe na to upozorňuje hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. Rodičia mohli počas minulého roka v súvislosti pandémiou poberať tzv. pandemický rodičovský príspevok. Ten však nemá vplyv na uplatnenie NČZD na manžela, či manželku za zdaňovacie obdobie roka 2021, ak nie sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky.„Ak sa teda napríklad manželka starala o vlastné vyživované maloleté dieťa, ktoré nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, potom spĺňa ustanovenú podmienku len za mesiace, v ktorých sa starala o maloleté dieťa do troch rokov veku dieťaťa," tvrdí Rybanská.Pri uplatnení tejto nezdaniteľnej časti je rozhodujúca aj výška dosiahnutého vlastného príjmu manželky. Na tieto účely sa ním rozumie len príjem manželky znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré v príslušnom zdaňovacom období bola povinná z tohto príjmu zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky sa okrem iného nezahŕňajú štátne sociálne dávky, medzi ktoré patrí aj rodičovský príspevok.Ak manželka daňovníka poberala v čase krízovej situácie tzv. pandemický rodičovský príspevok, poberala teda štátnu sociálnu dávku, ktorá sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava.