Poberatelia dôchodkov prídu exekučnou zrážkou v priemere o 58,54 eura

26.9.2020 (Webnoviny.sk) - Najväčšie exekučné zrážky z dôchodku mali k 31. augustu tohto roka poberatelia starobných dôchodkov , vyplácaných v súbehu s vdoveckými. Priemerná zrážka z ich dôchodku z dôvodu exekúcie predstavovala 101,74 eura.V priemere dosahovala k tomuto termínu výška exekučnej zrážky spomedzi všetkých typov dôchodkov 58,54 eura. Sociálna poisťovňa evidovala k 31. augustu tohto roka 33,4-tisíca dôchodcov s exekučnou zrážkou. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder Najnižšie exekučné zrážky zrážala Sociálna poisťovňa na konci augusta tohto roka vdovcom poberajúcim vdovecký dôchodok v súbehu so sociálnym, a to 9,35 eura.Poberatelia starobných dôchodkov (sólo) prichádzali pre exekúciu mesačne v priemere o 63,38 eura, poberatelia predčasných starobných dôchodkov (sólo) o 54,71 eura.Predčasní dôchodcovia, ktorí dostávajú dôchodok vyplácaný v súbehu, prichádzali takmer o raz tak veľkú sumu, v súbehu s vdovským o 100,02 eura a v súbehu s vdoveckým o 100,50 eura.V minulom roku bola situácia k 31. augustu podľa Višvádera obdobná. Priemerná výška exekučnej zrážky bola vo výške 55,90 eura, teda o 2,64 eura nižšia ako tento rok. Najväčšie zrážky z dôchodkov mali poberatelia predčasného dôchodku vyplácaného v súbehu s vdoveckým – 112,76 eura.Pre poberateľov akéhokoľvek typu dôchodku platí, že z mesačnej sumy jeho dôchodku nesmie byť zrazená základná suma, ktorá sa vypočítava z výšky životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platnej v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zrážky vykonávajú. Od 1. júla tohto roka je to suma 214,83 eura.